Arcelor Mittal, “nessuna irregolarità” nell’utilizzo della cassa integrazione Covid Il gruppo siderurgico dà notizia della verifica compiuta dall'ispettorato del lavoro di Taranto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Arcelor Mittal: nessuna irregolarità sull’utilizzo della CIGO per Covid-19: questa la conclusione cui è giunto l’ispettorato del lavoro di Taranto a seguito degli accertamenti svolti nello stabilimento siderurgico, dopo le segnalazioni di alcune organizzazioni sindacali del territorio. Gli accertamenti hanno interessato il personale impegnato nei Reparti Produzione Lamiere e Laminazione a freddo, considerati dall’INPS idonei come campione di riferimento e rilevamento. L’ispezione si è conclusa venerdì 22 gennaio 2021. Ieri l’azienda ha ricevuto il verbale di notifica con cui l’ispettorato del lavoro comunica di non ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dasull’utilizzoCIGO per-19: questa la conclusione cui è giunto l’deldia seguito degli accertamenti svolti nello stabilimento, dopo le segnalazioni di alcune organizzazioni sindacali del territorio. Gli accertamenti hanno interessato il personale impegnato nei Reparti Produzione Lamiere e Laminazione a freddo, considerati’INPS idonei come campione di riferimento e rilevamento. L’ispezione si è conclusa venerdì 22 gennaio 2021. Ieri l’azienda ha ricevuto il verbale di notifica con cui l’delcomunica di non ...

