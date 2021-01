Antonella Elia ha avuto un tumore: il doloroso racconto sulla malattia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonella Elia è da mesi al centro di battibecchi e scontri faccia a faccia con i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Una delle liti più discusse è stata senza dubbio quella con Samantha De Grenet, nel corso della quale sono volati insulti e critiche molto forti. Ora però, la showgirl torinese ha deciso di mettere per un attimo da parte la sua armatura da opinionista agguerrita, per aprirsi a una confessione davvero molto intima. Per la prima volta, Antonella Elia ha parlato del tumore al seno diagnosticatole nel 2016. Dalla lite con la De Grenet, le prime parole sulla sua malattia La corrente edizione del Grande Fratello Vip si farà sicuramente ricordare anche per le liti fra l’opinionista Antonella Elia e i concorrenti del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è da mesi al centro di battibecchi e scontri faccia a faccia con i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Una delle liti più discusse è stata senza dubbio quella con Samantha De Grenet, nel corso della quale sono volati insulti e critiche molto forti. Ora però, la showgirl torinese ha deciso di mettere per un attimo da parte la sua armatura da opinionista agguerrita, per aprirsi a una confessione davvero molto intima. Per la prima volta,ha parlato delal seno diagnosticatole nel 2016. Dalla lite con la De Grenet, le prime parolesuaLa corrente edizione del Grande Fratello Vip si farà sicuramente ricordare anche per le liti fra l’opinionistae i concorrenti del ...

blogtivvu : Antonella Elia ha avuto un tumore al seno: “Sarò squartata per sempre”, la risposta alle accuse - GossipItalia3 : Antonella Elia e la sua verità sulla malattia: «Non ci sono tumori di seria A e di serie B» #gossipitalianews - whatareu13 : Watch Antonella Elia farlo passare per rosicone in puntata ?? #tzvip - spillopotente : @teaoctober No purtroppo ti spiego come andrà: Tommaso stronzo di merda brutto e cattivo e selettivo ed egocentrico… - ahoy_boy98 : @salvatrash1 Alexa play “che palle la Carlucci con quelle trasmissioni sempre uguali” by Antonella Elia -