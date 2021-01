Antonella Elia ha avuto un tumore al seno: “Sarò squartata per sempre”, la risposta alle accuse (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonella Elia ha raccontato, senza filtri, la sua battaglia contro il tumore al seno. Tramite un post Instagram e tra le pagine di Panorama, l’opinionista del Grande Fratello Vip, ha svelato per la prima volta il terribile dramma da lei vissuto nel 2016. Antonella Elia ha avuto un tumore al seno Nel 2016 ho scoperto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha raccontato, senza filtri, la sua battaglia contro ilal. Tramite un post Instagram e tra le pagine di Panorama, l’opinionista del Grande Fratello Vip, ha svelato per la prima volta il terribile dramma da lei vissuto nel 2016.haunalNel 2016 ho scoperto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

