Antonella Elia evita le querele e racconta del tumore al seno, della sua battaglia (Foto) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonella Elia ha avuto un tumore al seno. E' stata lei a tirarlo fuori con poche parole, solo accennando al cancro al seno, durante una puntata del GF Vip, ma era bastato a innescare polemiche e accuse. Forse Antonella Elia forte del suo ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5 ma anche del suo carattere, ha usato parole e toni sbagliati, non era quello il modo né il momento. Niente giustifica però gli attacchi che ha ricevuto, soprattutto perché non ha inventato niente e su Panorama ha deciso di raccontare quella parte della sua vita. E' accaduto 5 anni fa e oggi la Elia ha deciso di mettere da parte querele e denunce e di trasformare la sua esperienza in aiuto per le altre ...

