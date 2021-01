Antonella Elia e la sua verità sulla malattia: «Non ci sono tumori di seria A e di serie B» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante la punta dell’11 Gennaio 2021 del Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia ha parlato per la prima volta della sua malattia. Durante il confronto con Samantha De Grenet, la nota opinionista Tv ha ammesso di aver avuto anche lei un tumore. Per fortuna ha vinto la sua battaglia e ora sta bene. La rivelazione choc ha lasciato il pubblico da casa completamente senza parole. Pochi giorni dopo la sua dichiarazione, la Elia è stata attaccata da Benedicta Boccoli, la quale attraverso i social ha smentito quanto dichiarato dalla nota opinionista Tv. Ora, Antonella ha deciso di raccontare tutta la verità sulla sua malattia attraverso una lunga intervista a Panorama. La showgirl ha voluto mettere a tacere una volta per tutte le chiacchiere degli ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante la punta dell’11 Gennaio 2021 del Grande Fratello Vip 5,ha parlato per la prima volta della sua. Durante il confronto con Samantha De Grenet, la nota opinionista Tv ha ammesso di aver avuto anche lei un tumore. Per fortuna ha vinto la sua battaglia e ora sta bene. La rivelazione choc ha lasciato il pubblico da casa completamente senza parole. Pochi giorni dopo la sua dichiarazione, laè stata attaccata da Benedicta Boccoli, la quale attraverso i social ha smentito quanto dichiarato dalla nota opinionista Tv. Ora,ha deciso di raccontare tutta lasuaattraverso una lunga intervista a Panorama. La showgirl ha voluto mettere a tacere una volta per tutte le chiacchiere degli ...

genito_martina : RT @iamnicolasssss1: Raga sappiamo tutti che venerdì Giulia verrà fatta passare per la vittima piena di sentimenti e di belle emozioni e To… - bebeyhtw : RT @iamnicolasssss1: Raga sappiamo tutti che venerdì Giulia verrà fatta passare per la vittima piena di sentimenti e di belle emozioni e To… - iamnicolasssss1 : Raga sappiamo tutti che venerdì Giulia verrà fatta passare per la vittima piena di sentimenti e di belle emozioni e… - spillopotente : @teaoctober No purtroppo ti spiego come andrà: Tommaso stronzo di merda brutto e cattivo e selettivo ed egocentrico… - ahoy_boy98 : @salvatrash1 Alexa play “che palle la Carlucci con quelle trasmissioni sempre uguali” by Antonella Elia -