Anticorpi monoclonali, buone notizie dall’azienda Eli Lilly: “Riducono mortalità e ricoveri del 70%” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – buone notizie dal campo degli Anticorpi monoclonali, una delle cosiddette «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione. L’azienda farmaceutica americana Eli Lilly ha infatti reso pubblici in una nota i risultati di fase 3 della sperimentazione dei due Anticorpi in fase di test: bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016). I dati sono a dir poco promettenti: la mortalità e il rischio di ricovero sono calati del 70% tra i pazienti sottoposti alla terapia. Anticorpi monoclonali, il risultato della ricerca Il test è stato condotto su 1.035 pazienti ad alto rischio con diagnosi di Covid-19. I morti in totale sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen –dal campo degli, una delle cosiddette «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione. L’azienda farmaceutica americana Eliha infatti reso pubblici in una nota i risultati di fase 3 della sperimentazione dei duein fase di test: bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016). I dati sono a dir poco promettenti: lae il rischio di ricovero sono calati del 70% tra i pazienti sottoposti alla terapia., il risultato della ricerca Il test è stato condotto su 1.035 pazienti ad alto rischio con diagnosi di Covid-19. I morti in totale sono ...

