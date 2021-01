Anticipazioni DayDreamer le ali del sogno: trame fino al 29 gennaio 2021, il rapimento di Sanem (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Can cerca di dare ascolto ai suggerimenti del fratello e, soprattutto, al suo cuore. Per tale motivo, decide di “rapire” Sanem e portarla lontano da tutto e da tutti, con l’intento di chiarire con lei ma, durante le puntate di DayDreamer in onda sino al 29 gennaio 2021, vedremo che, il tentativo del ragazzo verrà frainteso e tra i due nasceranno nuove discussioni. Come andrà a finire? Scopritelo insieme a noi. DayDreamer Anticipazioni, Can rapisce Sanem Giunge un fatidico momento nelle puntate di DayDreamer di questa settimana, durante le quali, davanti a Yigit e a tutti gli altri, Can decide che è arrivato il momento di chiarire con Sanem. Le parole di suo fratello, il quale gli ha suggerito di non mettere da parte i suoi sentimenti, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Can cerca di dare ascolto ai suggerimenti del fratello e, soprattutto, al suo cuore. Per tale motivo, decide di “rapire”e portarla lontano da tutto e da tutti, con l’intento di chiarire con lei ma, durante le puntate diin onda sino al 29, vedremo che, il tentativo del ragazzo verrà frainteso e tra i due nasceranno nuove discussioni. Come andrà a finire? Scopritelo insieme a noi., Can rapisceGiunge un fatidico momento nelle puntate didi questa settimana, durante le quali, davanti a Yigit e a tutti gli altri, Can decide che è arrivato il momento di chiarire con. Le parole di suo fratello, il quale gli ha suggerito di non mettere da parte i suoi sentimenti, ...

