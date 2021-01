Anticipazioni Chi l’ha Visto 27 gennaio 2021: Algero Corretini arrestato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mercoledì 27 gennaio 2021 andrà in onda su Rai Tre una nuova puntata di Chi l’ha Visto. Ormai il programma condotto da Federica Sciarelli ha ripreso la sua regolare programmazione dopo la pausa natalizia. Nella nuova puntata verrà trattato di nuovo il caso dei coniugi di Bolzano scomparsi e si darà un aggiornamento sulle indagini … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mercoledì 27andrà in onda su Rai Tre una nuova puntata di Chi. Ormai il programma condotto da Federica Sciarelli ha ripreso la sua regolare programmazione dopo la pausa natalizia. Nella nuova puntata verrà trattato di nuovo il caso dei coniugi di Bolzano scomparsi e si darà un aggiornamento sulle indagini … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Anche Diletta Leotta nel cast di Celebrity Hunted 2. Ecco chi saranno i partecipanti alla seconda stagione della serie tv.

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dall'1 al 5 febbraio

Intanto Angela si chiede come mai Nunzio abbia improvvisamente voluto tornare a Napoli. C'è tensione tra Silvia e suo marito, e questa riceve un'inaspettata proposta che finisce con lo stressare ancor ...

