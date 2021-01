Annullata la conferenza stampa del Benfica: sospetta infezione respiratoria per l’allenatore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito il Benfica ha comunicato di aver annullato la conferenza stampa alla vigilia della partita di coppa portoghese in seguito agli esiti degli esami effettuati dal suo allenatore, Jorge Jesus, e che rilevano una possibile infezione alle vie respiratorie. Questo il comunicato del club: “Il Benfica riferisce che il suo allenatore Jorge Jesus ha effettuato esami medici per tutta la giornata. In questione, un sospetto di infezione respiratoria la cui origine è attualmente oggetto di screening. Il Benfica chiarisce che la situazione non è grave , costringe però l’annullamento della conferenza stampa in programma oggi, anticipando la partita dei quarti di finale di Coppa del ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ilha comunicato di aver annullato laalla vigilia della partita di coppa portoghese in seguito agli esiti degli esami effettuati dal suo allenatore, Jorge Jesus, e che rilevano una possibilealle vie respiratorie. Questo il comunicato del club: “Ilriferisce che il suo allenatore Jorge Jesus ha effettuato esami medici per tutta la giornata. In questione, un sospetto dila cui origine è attualmente oggetto di screening. Ilchiarisce che la situazione non è grave , costringe però l’annullamento dellain programma oggi, anticipando la partita dei quarti di finale di Coppa del ...

BombeDiVlad : ??? #Benfica: il comunicato del club sulle condizioni di #JorgeJesus #LeBombeDiVlad #LBDV #News - folucar : RT @GiovaQuez: Ovviamente conferenza stampa annullata per tentativo di sciogliere il 'nodo' Lombardia oggi, senza attendere lunedì il Tar L… - medicojunghiano : RT @GiovaQuez: Ovviamente conferenza stampa annullata per tentativo di sciogliere il 'nodo' Lombardia oggi, senza attendere lunedì il Tar L… - Rog_2 : RT @GiovaQuez: Ovviamente conferenza stampa annullata per tentativo di sciogliere il 'nodo' Lombardia oggi, senza attendere lunedì il Tar L… - GiovaQuez : Ovviamente conferenza stampa annullata per tentativo di sciogliere il 'nodo' Lombardia oggi, senza attendere lunedì il Tar Lazio #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Annullata conferenza Benfica, sospetta infezione respiratoria per Jorge Jesus. Annullata la conferenza stampa TUTTO mercato WEB Licata e la banalità del male. L’omertà squarciata dai Carabinieri

Un po’ tutto quello che in questi giorni circola sulla Shoah è stato annullato o, per certi versi, rimarcato dai video che i Carabinieri di Licata hanno deciso di diffondere forse per ...

Vaccino anti Covid: arrivata la quinta fornitura Pfizer

Firenze- È stata consegnata questa mattina la quinta fornitura di 29.250 dosi di vaccino anti Covid-19, prodotto e commercializzato dalla Pfizer-BioNTech, con il quale procedono, come da calendario, l ...

Un po’ tutto quello che in questi giorni circola sulla Shoah è stato annullato o, per certi versi, rimarcato dai video che i Carabinieri di Licata hanno deciso di diffondere forse per ...Firenze- È stata consegnata questa mattina la quinta fornitura di 29.250 dosi di vaccino anti Covid-19, prodotto e commercializzato dalla Pfizer-BioNTech, con il quale procedono, come da calendario, l ...