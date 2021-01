Andrea Roncato | ex marito di Stefania Orlando | sta male a causa degli haters | “È disperato”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)staper le accuseDomenica sera, nel nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso la padrona di casa è tornata a parlare delle recenti affermazioni fatte da. Ma anche delle replica che l’ex moglieha fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’attore bolognese non era presente in studio, ma Eleonora Giorgi, che è una sua cara amica, avrebbe fatto sapere che l’uomo non sta per niente bene. La ragione? I messaggi dei cosiddetti leoni da tastiera lo avrebbero criticato aspramente e si sarebbe pentito di aver detto quelle frasi sollevando un polverone non necessario. Ecco le parole della Giorgi: “Io l’ho chiamato poco fa.non è la persona ...