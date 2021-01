Andrea Orcel il nuovo ceo di Unicredit

(Di giovedì 28 gennaio 2021)è ilceo di. Il banchiere romano prende il posto di Jean Pierre Mustier. MILANO – . Dopo le indiscrezioni di martedì 26 gennaio, il consiglio di amministrazione della banca ha confermato la nomina del banchiere romano. Il manager, come riportato dal Corriere della Sera, arriverà al comando dell’istituto il prossimo 15 aprile e prenderà il posto di Jean Pierre Mustier. L’ormai ex ceo dilascerà il proprio incarico l’11 febbraio, giorno fissato per analizzare i conti dell’istituto. Chi èè considerato da tutti gli esperti il Cristiano Ronaldo delle banche. Nato a Roma, il manager da diversi anni vive a Londra per la sua professione. In passato ha rivestito il ...

MILAN (AP) — Italian bank UniCredit said Wednesday that Andrea Orcel, one of Europe’s leading investment bankers, will replace outgoing CEO Jean Pierre Mustier, who offered his resignation ...DESIGNATES ANDREA ORCEL CEO * DECISION WAS UNANIMOUS * LIST FOR BOD RENEWAL WILL BE PRESENTED AT UPCOMING AGM ON APRIL 15 * CHAIRMAN DESIGNATE ...