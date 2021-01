Anche la Nato celebra la Giornata della memoria grazie all’Italia Le parole di Talò

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La rappresentanza permanente dell’Italia al quartier generaledi Bruxelles, assieme a quellaPolonia, ha organizzato questa mattina una cerimonia di commemorazione in occasionemondialedell’Olocausto. All’evento ha preso parteMircea Geoana, il vicesegretario generale dell’Alleanza Atlantica, che ha ringraziato la Rappresentanza italiana per aver organizzato l’appuntamento per il secondo anno di fila. LEDELL’AMBASCIATOREL’Italia è da sempre attiva con la sua rete diplomatica nel mondo nel ricordo di quella tragedia,in contesti multilaterali come la, dove da due anni,alle iniziative dell’ambasciatore ...