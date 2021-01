Ammore e Malavita | stasera in tv l’intelligente “musical crime” dei Manetti Bros | con Serena Rossi e Giampaolo Morelli

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra i vari meriti del cinema deiadesso possiamo annoverare anche quello, grazie al dittico di Song ’e Napule (2014) e(2017), di aver scommesso sulle doti da primattrice di. Prima di allora interprete di soap (Un Posto Al Sole) e miniserie tv e che invece, dopo la “cura” di Marco e Antonio, è assurta al ruolo di protagonista. Cosa che l’ha condotta a impersonare Mia Martini in Io Sono Mia e adesso Mina Settembre nella fiction del momento da sei milioni di spettatori. E se sulla qualità di quest’ultimo prodotto della serialità Rai ci sarebbe da ridire, nel suo mix improbabile di impegno civile, commedia sentimentale, soap e Sex And The City, vanno rilevate le capacità delladi mascherare difetti ...