Ammazzano di botte la figlia adottiva bianca, in manette coppia di sostenitori Black lives matter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Le autorità della Carolina del Sud hanno arrestato una coppia di afroamericani sostenitori del Black lives matter accusati di avere ucciso la loro figlia adottiva (bianca) di 3 anni. Lo riporta il Sun. Si tratta di Jerry Robinson, 34 anni e della moglie Ariel Robinson, 29 anni, famosa per essere stata la vincitrice della ventesima stagione di Worst Cooks in America, un reality che vede un gruppo di «disastri in cucina» diventare cuochi provetti e competere per una premio di 25mila dollari in contanti. Alla notizia dell’arresto, il canale Food Network – che produce e trasmette il programma –ha rimosso la stagione da diverse piattaforme tra cui Discovery+ , Hulu e YouTube. La figlia dei fan del Black ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Le autorità della Carolina del Sud hanno arrestato unadi afroamericanidelaccusati di avere ucciso la loro) di 3 anni. Lo riporta il Sun. Si tratta di Jerry Robinson, 34 anni e della moglie Ariel Robinson, 29 anni, famosa per essere stata la vincitrice della ventesima stagione di Worst Cooks in America, un reality che vede un gruppo di «disastri in cucina» diventare cuochi provetti e competere per una premio di 25mila dollari in contanti. Alla notizia dell’arresto, il canale Food Network – che produce e trasmette il programma –ha rimosso la stagione da diverse piattaforme tra cui Discovery+ , Hulu e YouTube. Ladei fan del...

wakeua : @Salvitus1 @lolosmile92 @GrandeFratello Detto anche se non sbaglio flavia per il suo modo di essere la ammazzano di… - Stefano_roca : @paolacontini64 @fattoquotidiano Capisco il perché tanti ragazzi danno fuoco ai senzatetto o ammazzano di botte un coetaneo ecc. ecc. - bonsay_zen : @lostjnpieces Ottima dialettica. La dialettica: secondo me a Verona una come lei la violentano, una donna così la a… - anna1736847613 : RT @Amicadeifiori: @easynot10 Dimentichiamo: “la violentano” “l’ammazzano di botte” “peccato che in autostrada non ti abbiano presa” in tut… - Bluemoo62790069 : Se Dayane viene squalificata per una cosa del genere quando il caro 0pp1n1 ai tempi venne graziato per a verona la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ammazzano botte Ammazzano di botte la figlia adottiva bianca, in manette coppia di sostenitori Black lives matter Il Primato Nazionale 'Ava' l'ammazzatutti: così Jessica Chastain prova a emulare le eroine di Besson

A Jessica Chastain devono piacere molto i film di Luc Besson, quelli che hanno per titolo il nome della protagonista ( Nikita, Lucy, Anna) e dove una micidiale ragazza con la pistola se ne va per il m ...

Donne in fuga dalle botte, ma per loro nessun sostegno

Anna Ronfani, avvocato e vice presidente di Telefono Rosa: «È difficile allontanarsi dal maltrattante quando non si ha un lavoro e non si è in grado di mantenere se stesse e i figli» ...

A Jessica Chastain devono piacere molto i film di Luc Besson, quelli che hanno per titolo il nome della protagonista ( Nikita, Lucy, Anna) e dove una micidiale ragazza con la pistola se ne va per il m ...Anna Ronfani, avvocato e vice presidente di Telefono Rosa: «È difficile allontanarsi dal maltrattante quando non si ha un lavoro e non si è in grado di mantenere se stesse e i figli» ...