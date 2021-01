Amici 20 | Evandro decide se rimanere o no Intanto gli arriva la busta rossa

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel daytime di oggi di20, mercoledì 27 gennaio 2021, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, Arisa ha fatto recapitare la letteradella sfida ad. Il cantautore che fa parte della squadra di Anna Pettinelli, nella decima messa in onda che vedremo sabato 30 gennaio, dovrà duellare contro Tancredi, ragazzo che è stato scovato durante i casting dalla coach lucana. Il cantante Tancredi ai casting ha colpito molto la prof Arisa e per questo ha deciso di metterlo in sfida contro! Cosa ne pensate? #20 pic.twitter.com/YQ6ra4zRQr —Ufficiale (@Ufficiale) January 27, 2021lascia la scuola? Nella puntata della striscia quotidiana delle ore 19 di ieri,voleva lasciare la ...