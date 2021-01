Amadeus: «Naomi Campbell aprirà il Festival di Sanremo» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nessuna retromarcia. Sanremo, nonostante il coro polemico che ha portato interi settori a lamentare una disparità di trattamento, si farà. A confermalo, un’ennesima volta, è stato Amadeus, intervistato dalla Stampa. «La gente per strada mi chiede: “Ce la facciamo a fare Sanremo”? Non: “Farete Sanremo”? Il pubblico ha bisogno del festival, di alleggerire, pensare ad altro. Con tutti i protocolli possibili», ha detto il conduttore e direttore artistico della kermesse, spiegando come «Sanremo è sempre stato assembramento, ma quest’anno non sarà possibile. La gente a casa vedrà uno spettacolo che sembrerà il più simile a quello degli altri anni ma dietro le quinte sarà organizzato con metodi chirurgici». Applicati tanto alla gara quanto al pubblico, di spettatori e giornalisti. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nessuna retromarcia. Sanremo, nonostante il coro polemico che ha portato interi settori a lamentare una disparità di trattamento, si farà. A confermalo, un’ennesima volta, è stato Amadeus, intervistato dalla Stampa. «La gente per strada mi chiede: “Ce la facciamo a fare Sanremo”? Non: “Farete Sanremo”? Il pubblico ha bisogno del festival, di alleggerire, pensare ad altro. Con tutti i protocolli possibili», ha detto il conduttore e direttore artistico della kermesse, spiegando come «Sanremo è sempre stato assembramento, ma quest’anno non sarà possibile. La gente a casa vedrà uno spettacolo che sembrerà il più simile a quello degli altri anni ma dietro le quinte sarà organizzato con metodi chirurgici». Applicati tanto alla gara quanto al pubblico, di spettatori e giornalisti.

