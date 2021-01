Amadeus, Naomi Campbell aprirà il Festival di Sanremo 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Naomi Campbell aprirà il 71esimo Festival di Sanremo Sanremo 2021: ci sarà anche Naomi Campbell. La regina delle passerelle aprirà la 71esima edizione del Festival della Canzone italiana e sarà una delle presenze femminili sul palco dell’Ariston. È stato il conduttore stesso, Amadeus, a dare la notizia al quotidiano La Stampa. Spiegando anche il motivo della scelta. Naomi Campbell: la carriera da cantante e scrittrice guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021)il 71esimodi: ci sarà anche. La regina delle passerellela 71esima edizione deldella Canzone italiana e sarà una delle presenze femminili sul palco dell’Ariston. È stato il conduttore stesso,, a dare la notizia al quotidiano La Stampa. Spiegando anche il motivo della scelta.: la carriera da cantante e scrittrice guarda le foto ...

rtl1025 : ?? Naomi #Campbell a #Sanremo2021. Sarà la co-conduttrice della prima serata. Lo annuncia Amadeus in un'intervista a… - IlContiAndrea : L’ex top model #NaomiCampbell affiancherà #Amadeus e #Fiorello la prima sera a #Sanremo2021. Il nome di Naomi si ag… - ComunicareDigit : RT @tvzoomitalia: Festival di Sanremo: ci sarà Naomi Campbell a fianco di Amadeus, che si sfoga così @SanremoRai @Raiofficialnews @LucaDond… - tvzoomitalia : Festival di Sanremo: ci sarà Naomi Campbell a fianco di Amadeus, che si sfoga così @SanremoRai @Raiofficialnews… - _tommo_91_ : RT @patvoclo: mio dio Naomi Campbell come conduttrice a sanremo, amadeus said: facciamo il miglior festival di tutti i tempi. -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Naomi Amadeus: «Naomi Campbell aprirà il Festival di Sanremo» Vanity Fair Italia Naomi Campbell sarà a Sanremo

SANREMO - Sarà Naomi Campbell la terza co-conduttrice dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. La supermodella britannica è stata scelta così dal direttore artistico e conduttore Amadeus: «Ho visto ...

Naomi Campbell a Sanremo 2021 co-conduttrice della prima serata: “Lei sarà…”

Non sarebbe Sanremo se non ci fosse tanto clamore ad accompagnare ogni singola dichiarazione o news sulla kermesse.

SANREMO - Sarà Naomi Campbell la terza co-conduttrice dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. La supermodella britannica è stata scelta così dal direttore artistico e conduttore Amadeus: «Ho visto ...Non sarebbe Sanremo se non ci fosse tanto clamore ad accompagnare ogni singola dichiarazione o news sulla kermesse.