Alta tensione. Così Biden difenderà la rete elettrica dalla Cina (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 20 gennaio, appena entrato in carica, il presidente statunitense Joe Biden ha sospeso per 90 giorni un ordine esecutivo dell'era Trump che impediva ad aziende straniere di entrare con investimenti e attività in alcune infrastrutture sensibili come la rete elettrica. Il provvedimento di sospensione rientra all'interno di un ordine esecutivo più ampio "sulla protezione della salute pubblica e dell'ambiente e il ripristino della scienza per affrontare la crisi climatica". La ragione per cui era stata approvata la legge sulla rete statunitense è racchiusa nella prima parte dell'atto, che spiega come "gli avversari stranieri stanno creando e sfruttando sempre più le vulnerabilità nel sistema di alimentazione degli Stati Uniti (il BPS, bulk-power system, ndr), il quale fornisce l'elettricità che supporta la nostra difesa ...

