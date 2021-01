Alitalia, sindacati preoccupati per lavoratori: chiesto incontro con Vestager (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Siamo preoccupati per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria che rischiano di non vedersi pagati gli stipendi se non arriverà la tranche di 73milioni prevista dal Decreto Rilancio”. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti lanciano l’allarme sull’attuale situazione della Newco Alitalia-ITA. “Siamo preoccupati per la loro sorte perché dal piano industriale della nuova compagnia di bandiera ITA non vi è certezza per il loro futuro – continuano i sindacati – Un piano industriale che consideriamo troppo debole e mancante di molti presupposti per lo sviluppo della compagnia nel momento in cui il mercato potrà ripartire appieno”. Per queste ragioni, insieme all’ETF (Sindacato Europeo dei Trasporti), le organizzazioni sindacali ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Siamoper idiin amministrazione straordinaria che rischiano di non vedersi pagati gli stipendi se non arriverà la tranche di 73milioni prevista dal Decreto Rilancio”. IFilt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti lanciano l’allarme sull’attuale situazione della Newco-ITA. “Siamoper la loro sorte perché dal piano industriale della nuova compagnia di bandiera ITA non vi è certezza per il loro futuro – continuano i– Un piano industriale che consideriamo troppo debole e mancante di molti presupposti per lo sviluppo della compagnia nel momento in cui il mercato potrà ripartire appieno”. Per queste ragioni, insieme all’ETF (Sindacato Europeo dei Trasporti), le organizzazioni sindacali ...

