Alfonsi | Piazza San Silvestro | iniziata piantumazione quattro alberi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – “Finalmente oggi iniziano le piantumazioni degliinSan, che dopo i lavori di restauro era un luogo troppo assolato. Due Jacaranda e due Melia Azedarach coloreranno e ombreggeranno l’ellisse centrale della”. Cosi’ il presidente del I Municipio, Sabrina, in un post sulla sua pagina Facebook. “Ringrazio la consigliera Nathalie Naim, il consiglio del I Municipio, la giunta e gli uffici per aver proposto questo progetto, come richiesto fortemente dalla città”, ha aggiunto. “Ringrazio anche Daniele Diaco, presidente della commissione capitolina, che ha trovato i fondi per rendere reale questo progetto e restituire ancora piu’ bella questaalla cittadinanza”.