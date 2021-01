Alber Elbaz | il ritorno con AZ Factory | tra tradizione e innovazione

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Folgorato sulla via della Silicon Valley. Alber Elbaz è tornato dopo una pausa di oltre cinque anni e lo fa con AZ Factory durante la fashion week di Parigi dedicata alla Haute Couture per la Primavera-estate 2021, ovviamente in edizione digitale. Lo stilista che ha diretto artisticamente Lanvin fino al 2015 lasciando un’impronta tangibile nel mondo della moda, lo scorso novembre ha annunciato che sarebbe tornato sulla piazza con un marchio nuovo di zecca lanciato in partnership con Richemont. La joint venture è stata definita dal gruppo svizzero del lusso a cui fanno capo, tra gli altri, Yoox-Net a porter, una «startup pensata per trasformare i sogni in realtà».