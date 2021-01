Albano Carrisi Tuona Contro il Vaccino! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Parole spiazzanti, quelle di Albano Carrisi, il quale in diretta televisiva davanti a tantissimi telespettatori, ha affermato di non fidarsi del vaccino. Scopriamo insieme cosa ha detto! Ospite a “Fuori dal Coro”, programma diretto da Mario Giordano, in onda su rete 4, Albano è stato invitato a dire la sua su quella che è la situazione mondiale attuale. Il cantante pugliese ha dato la sua opinione non solo sulla pandemia, ma anche sulla crisi di governo e la crisi lavorativa italiana. Infatti, l’ex marito di Romina Power, oltre ad essere un grande artista italiano, è anche un imprenditore. La sua Tenuta Carrisi, nel suo paese nativo – la Puglia – è amatissima da italiani e non. Ciò che però ha lasciato perplessi, sono state le sue parole sul vaccino per il Coronavirus, considerando che Albano compirà ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Parole spiazzanti, quelle di, il quale in diretta televisiva davanti a tantissimi telespettatori, ha affermato di non fidarsi del vaccino. Scopriamo insieme cosa ha detto! Ospite a “Fuori dal Coro”, programma diretto da Mario Giordano, in onda su rete 4,è stato invitato a dire la sua su quella che è la situazione mondiale attuale. Il cantante pugliese ha dato la sua opinione non solo sulla pandemia, ma anche sulla crisi di governo e la crisi lavorativa italiana. Infatti, l’ex marito di Romina Power, oltre ad essere un grande artista italiano, è anche un imprenditore. La sua Tenuta, nel suo paese nativo – la Puglia – è amatissima da italiani e non. Ciò che però ha lasciato perplessi, sono state le sue parole sul vaccino per il Coronavirus, considerando checompirà ...

