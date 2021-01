Albano Carrisi inaspettato, le dichiarazioni sul vaccino spiazzanti: cala il gelo in diretta tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tenuto sempre in gran conto dal pubblico di seguaci, Albano Carrisi è stato chiamato ad esprimersi in diretta tv sulla situazione legata al coronavirus e alla campagna vaccinale in corso contro il Covid. Ospite di Fuori dal coro – il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano – il cantante di Cellino si è espresso in merito spiazzando il giornalista. Ha tenuto fede al nome del programma l’artista pugliese: i suoi dubbi, accolti in trasmissione, hanno fatto da contraltare alla posizione di tanti altri personaggi dello spettacolo. Leggi anche >> vaccino AstraZeneca, l’azienda smentisce l’efficacia dell’8% negli over65 Albano Carrisi Covid: la risposta sul vaccino gela il conduttore Da Arnold Schwarzenegger ad Amanda Lear, ai ‘nostrani’ ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tenuto sempre in gran conto dal pubblico di seguaci,è stato chiamato ad esprimersi intv sulla situazione legata al coronavirus e alla campagna vaccinale in corso contro il Covid. Ospite di Fuori dal coro – il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano – il cantante di Cellino si è espresso in merito spiazzando il giornalista. Ha tenuto fede al nome del programma l’artista pugliese: i suoi dubbi, accolti in trasmissione, hanno fatto da contraltare alla posizione di tanti altri personaggi dello spettacolo. Leggi anche >>AstraZeneca, l’azienda smentisce l’efficacia dell’8% negli over65Covid: la risposta sulgela il conduttore Da Arnold Schwarzenegger ad Amanda Lear, ai ‘nostrani’ ...

