Al Senato costituito il gruppo ‘Europeisti-Maie-Centro democratico’

ROMA – Si e' oggi costituito il nuovo gruppo parlamentare 'Europeisti-Maie-Centro democratico'. I membri del gruppo sono Buccarella, Cario, Causin, De Bonis, De Falco, Fantetti, Marilotti, Merlo, Rossi e Rojc. L'assemblea del gruppo ha eletto presidente il senatore Fantetti e vicepresidente il senatore Causin"., sono le parole in apertura di seduta la presidente Elisabetta Casellati.

