Al Festival di Sanremo arriva la supermodella, Amadeus: "Dieci donne al mio fianco" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non si placa l'attenzione mediatica nei confronti del Festival di Sanremo e il direttore artistico, Amadeus, sgancia un'altra bomba: "Dieci donne al mio fianco", arriva la supermodella. Il direttore artistico di Sanremo sgancia un'altra bomba: "Dieci donne al mio fianco" e al Festival arriva la supermodella. Non si placa l'attenzione mediatica sul celebre e attesissimo evento musicale.

