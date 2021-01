Al Bano ne è convinto | le dichiarazioni in diretta spiazzano il pubblico

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alinha rilasciato alcuneche hanno fatto riflettere ilin studio e non solo. AlCarrisi nella serata di ieri è stato ospite a Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano in onda su Rete 4 ogni martedì sera. L’artista di Cellino San Marco ha risposto a L'articolo proviene da Inews.it.

guvisma77 : @CalaminiciM mi fanno cag..e tutti e tre, ma sono convinto che per cantare al meglio il nostro inno serva una voce… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano convinto

Inews24

Al Bano in diretta ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto riflettere il pubblico in studio e non solo.La nostra lega di fantacalcio, FANTAPIANTO, è composta da 10 squadre. Nonostante gli scettiscismi generali dovuti al covid, decidiamo di fare il Fanta consapevoli di guastarci le domeniche per un rigo ...