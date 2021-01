Al Bano: “Il vaccino? Vedrò come sto con la testa”. Gelo in studio a Fuori dal Coro, Mario Giordano ribatte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AlBano Carrisi è stato ospite a Fuori dal Coro, su Rete4. Mario Giordano ha intervistato il cantante di Cellino San Marco sulla situazione politica attuale (ha detto di augurarsi “un buon Governo”… E chi non se lo augura?) ma non solo. Durante la puntata si è parlato anche di vaccini. E AlBano ha lasciato lo studio ammutolito quando ha affermato di non avere ancora deciso se farselo o meno: “Appena mi chiameranno Vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo”. Il conduttore ha subito provato ad aggiustare il tiro, spiegando al cantane c’è l’assicurazione dell’Ema sulla sicurezza dei vaccini. Aggiungiamo che farseli, in totale sicurezza, è l’unico modo possibile per uscire da questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AlCarrisi è stato ospite adal, su Rete4.ha intervistato il cantante di Cellino San Marco sulla situazione politica attuale (ha detto di augurarsi “un buon Governo”… E chi non se lo augura?) ma non solo. Durante la puntata si è parlato anche di vaccini. E Alha lasciato loammutolito quando ha affermato di non avere ancora deciso se farselo o meno: “Appena mi chiamerannosto con la. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo”. Il conduttore ha subito provato ad aggiustare il tiro, spiegando al cantane c’è l’assicurazione dell’Ema sulla sicurezza dei vaccini. Aggiungiamo che farseli, in totale sicurezza, è l’unico modo possibile per uscire da questa ...

