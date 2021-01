Al Bano Carrisi insinua il dubbio sul vaccino: “C’è da fidarsi?” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Bano Carrisi, ospite da Mario Giordano a Fuori Dal Coro, ha espresso tutte le sue perplessità in merito al vaccino che garantisce una certa protezione contro il covid – 19. Al Bano Carrisi è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani e non. La sua voce, durante il corso della sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al, ospite da Mario Giordano a Fuori Dal Coro, ha espresso tutte le sue perplessità in merito alche garantisce una certa protezione contro il covid – 19. Alè uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani e non. La sua voce, durante il corso della sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Al Bano Carrisi insinua il dubbio sul vaccino: “C’è da fidarsi?” - #Carrisi #insinua #dubbio #vaccino: - rapido_iam : I #vaccini per il Covid-19 non destano sicurezza alla cittadinanza. Sull'argomento si potrebbero fare 'commissioni… - PasqualeMarro : Jasmine Carrisi non ci sta e si distacca dal papà Al Bano - maximilianthegr : @LoSparaCazzate No quello è:tale al bano,tale carrisi - MenicoGiotta : @TeresaBellanova Siete la causa dell'aumento dello spread e del calo delle borse x la crisi che avete innescato, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi Al Bano Carrisi, prima delusione del 2021. "Finita", la bruttissima (e inattesa) notizia in famiglia LiberoQuotidiano.it La Lecciso confessa: con sua figlia un rapporto speciale

Jasmine Carrisi è ormai lanciatissima nel mondo dello spettacolo: prima ha debuttato nel mondo della musica trap co n notevole successo e adesso è tra i giudi ...

Al Bano e i vaccini anti-Covid: “Non c’è da fidarsi”

Ospite a Fuori dal Coro Al Bano Carrisi ha detto la sua in merito ai vaccini anti-Covid creando il gelo in studio.

Jasmine Carrisi è ormai lanciatissima nel mondo dello spettacolo: prima ha debuttato nel mondo della musica trap co n notevole successo e adesso è tra i giudi ...Ospite a Fuori dal Coro Al Bano Carrisi ha detto la sua in merito ai vaccini anti-Covid creando il gelo in studio.