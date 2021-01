Agricoltura senza pesticidi | “dateci il Ministero Agroecologico”

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021)il– Giuseppe Altieri docente di entomologia: E’ troppo tardi per non fare nulla contro lo sterminio dei campi – ”In italia con 20 miliardi all’anno di fondi europei disponibili dalla politica agricola possiamo riconvertire ai sistemi biologici tutta la nostra, ottenendo un risparmio potenziale del 30% sulla spesa sociale per patologie cronico-degernerative provocate daichimici sintetici… ovvero un risparmio di almeno 30 miliardi per lo stato ed altrettanti per i privati che in qualche modo cercano di curarsi dal cancro, parkinson, alzheimer, celiachie, linfomi, sterilità, patologie neonatali ecc”. E’ quanto si può leggere in una velina che da ieri circola per le stanze, ...