Agnelli | «Temo che ci saranno perdite maggiori rispetto alle stime di Deloitte»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea, presidente della Juve e dell’ECA, ha parlato a News Tank Football dell’attuale situazione finanziaria legata al calcio Intervenuto in diretta streaming con News Tank Football, il presidente della Juve e dell’ECA Andreaha inquadrato l’attuale momento storico che sta vivendo il calcio. Le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24– «Non siamo ancora in grado di capire a fondo cosa sia successo all’industria e cosa significhi questa crisi per i club.Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni.che sarà di più». GUARDARE AL FUTURO – «È nostro dovere pensare al futuro affinché il calcio resti, nei prossimi decenni, lo sport più amato al mondo». GEN-Z – «Abbiamo un pubblico molto più segmentato ...