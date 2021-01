Agnelli: "Positivo l'interesse dei fondi per l'industria calcio" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente della Juventus e dell'ECA ha detto la sua sull'ingresso dei fondi nel mondo del calcio. Leggi su 90min (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente della Juventus e dell'ECA ha detto la sua sull'ingresso deinel mondo del

“ La privatizzazione delle competizioni, gestite direttamente o indirettamente dai club, come nel rugby, è un’opportunità per raccogliere più fondi e ricavi per i club ” le parole del presidente Agnel ...

AGNELLI: "Annunciate perdite da 2 miliardi per queste due stagioni, ma per noi i danni saranno tra i 6,5 e gli 8 miliardi"

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'ECA, parla, nel corso di una diretta streaming su "News Tank Football", del momento, complicato, del calcio europeo, alle prese con ...

