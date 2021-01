Agnelli: “Crisi del calcio più grave del previsto, ne risente anche il mercato” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Agnelli preoccupato per la Crisi economica del calcio dovuta al Covid: “Quest’anno sarà peggio del 2020” Andrea Agnelli esprime tutta la sua preoccupazione per la Crisi economica del calcio dovuta al Covid. Il presidente della Juventus ritiene che la Crisi è più grave di quanto si pensi, e che con gli stadi ancora chiusi peggiorerà ancora. Queste le sue parole: “Non siamo ancora nella posizione di capire pienamente cosa sia successo alla nostra industria e cosa la Crisi significhi per i club. La Deloitte Money League annuncia una perdita di due miliardi di euro per queste due stagioni ma temo sarà di più. Nella scorsa stagione abbiamo avuto solo 3-4 mesi di stadi vuoti, di sconti commerciali, di sconti per le emittenti, ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andreapreoccupato per laeconomica deldovuta al Covid: “Quest’anno sarà peggio del 2020” Andreaesprime tutta la sua preoccupazione per laeconomica deldovuta al Covid. Il presidente della Juventus ritiene che laè piùdi quanto si pensi, e che con gli stadi ancora chiusi peggiorerà ancora. Queste le sue parole: “Non siamo ancora nella posizione di capire pienamente cosa sia successo alla nostra industria e cosa lasignifichi per i club. La Deloitte Money League annuncia una perdita di due miliardi di euro per queste due stagioni ma temo sarà di più. Nella scorsa stagione abbiamo avuto solo 3-4 mesi di stadi vuoti, di sconti commerciali, di sconti per le emittenti, ...

