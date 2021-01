Agnelli: «Annunciate perdite da 2 miliardi di euro per queste due stagioni» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Agnelli, presidente della Juve e dell’ECA, ha parlato a News Tank Football dell’attuale situazione finanziaria legata al calcio Intervenuto in diretta streaming con News Tank Football, il presidente della Juve e dell’ECA Andrea Agnelli ha inquadrato l’attuale momento storico che sta vivendo il calcio. Le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 perdite – «Non siamo ancora in grado di capire a fondo cosa sia successo all’industria e cosa significhi questa crisi per i club. Deloitte Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni. Temo che sarà di più». GUARDARE AL FUTURO – «È nostro dovere pensare al futuro affinché il calcio resti, nei prossimi decenni, lo sport più amato al mondo». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea, presidente della Juve e dell’ECA, ha parlato a News Tank Football dell’attuale situazione finanziaria legata al calcio Intervenuto in diretta streaming con News Tank Football, il presidente della Juve e dell’ECA Andreaha inquadrato l’attuale momento storico che sta vivendo il calcio. Le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24– «Non siamo ancora in grado di capire a fondo cosa sia successo all’industria e cosa significhi questa crisi per i club. Deloitte Money League annuncia una perdita di 2diperdue. Temo che sarà di più». GUARDARE AL FUTURO – «È nostro dovere pensare al futuro affinché il calcio resti, nei prossimi decenni, lo sport più amato al mondo». Leggi su ...

Andrea Agnelli, presidente della Juve e dell’ECA, ha parlato a News Tank Football dell’attuale situazione finanziaria legata al calcio ...

