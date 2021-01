Agnelli | “2 miliardi? Per i club europei stimati danni tra 6 | 5 e 8 miliardi”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante la diretta streaming di News Tank Football, Andreasi è soffermato anche sulle stime delle mancate entrate dei maggioridiffuse da Sport Business Gruop Deloitte: “Due? Penso che alla fine di questa stagione sarà molto peggio, anche perché temo che il 2020/21 sarà tutto senza tifosi negli stadi. Secondo l’Eca isaranno tra 6,5 e 8, con 360che avranno bisogno di aumenti di capitali per complessivi 6”. Inevitabilmente la pandemia ha avuto influenze anche sul calciomercato come spiega continuando il presidente della Juventus e dell’Eca (EuropeanAssociation): “Il contraccolpo è stato pesante anche per il ...