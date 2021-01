Agenda 2031 | obiettivo strategico | Torino under 35

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Guardare al futuro e mettere in luce il ruolo che, nel cambiamento, possono avere le giovani generazioni dando loro la giusta collocazione, il giusto risalto e respiro per crescere ed esprimersi.per gli30 è la protagonista del tavolo del centrosinistra di, coordinato dal consigliere regionale Daniele Valle, che sta costruendo il programma per il candidato sindaco a cui toccherà la responsabilità di progettare una metropoli europea che scavalchi le crisi degli ultimi anni. Per farlo, non si può prescindere dalle esigenze degli30 e lo sottolineano con forza i relatori del progetto presentato all’esame dell’associazionismo e degli attori della città giovane, fatta di scuola, università, mobilità, edilizia. Elena Apollonio di Acmos, Francesco ...