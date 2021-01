Accordi e Disaccordi | gli ospiti della puntata in onda il 27 gennaio su NOVE

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)e Disin prima serata mercoledì 272021 su: Alessandro Sallusti e Tommaso Cerno. Mercoledì 272021, su, continua l’appuntamento in prima serata cone Disil programma di approfondimento indi solito in secserata su. L’appuntamento con il programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi è per le 21:25 su. I conduttori ospiteranno in diretta il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e il senatore del Partito Democratico Tommaso Cerno. Con loro si parlerà delle dimissioni di Giuseppe Conte e degli scenari che si aprono ora; dopo che la maggioranza non è riuscita a ricucire lo ...