Acconciature con chignon | rétro | come Grace Kelly ed Eva Kant

Chignon, solo a pronunciare la parola il pensiero corre, leggero come un'étoile di musica classica, a qualcosa di molto chic. Da sempre nell'immaginario collettivo lo chignon è tra le pettinature più sofisticate, soprattutto quello impeccabile e preciso che richiama alla mente Grace Kelly, quintessenza dell'eleganza, che ha dettato legge eterna anche sulla moda dell'updo da realizzare come il suo, regale e magnifico, punto di riferimento per le celeb che vogliono mostrarsi più che glamour sui red carpet.

Quello alto, tiratissimo, a cipolla, è il beauty signature di Eva Kant, che (speriamo presto) vedremo con il volto di Miriam Leone nell'atteso film «Diabolik». Impeccabile quello di Grace Kelly, sexy ...

Frangia, dagli anni '20 del secolo scorso a oggi: sempre alla moda in tutti i decenni

Da sempre sulle donne esercita un appeal incredibile. In tutte le sfumature, lunghezze e varianti, dalle dive del cinema muto alle celeb Instagrammer di oggi, ecco la storia della frangia, intramontab ...

