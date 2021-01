Accoltella il marito dopo aver visto sul suo telefono foto hot con l’amante | poi scopre che era lei da giovane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Hasuldelalcunedi lui assieme a una ragazza e così, in preda a un raptus di gelosia, si è avventata contro di luindolo. Salvo poi scoprire che in realtà si trattava di immagini vecchie di anni e che quella non era, bensì lei stessa da. È quanto successo in Messico, come riferisce il Daily Mail: la donna, identificata dalla polizia come Leonora R., ha accusato ildila tradita e lo ha colpito con un coltello, ferendolo alle gambe. L’uomo è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale, mentre lei è stata arrestata. Secondo quanto ricostruisce il tabloid britannico, a lanciare l’allarme sono stati i vicini della coppia. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato ...