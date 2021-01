Abuso d’ufficio, indagato il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e secondo molti successore già designato di Nicola Zingaretti nel ruolo di prossimo segretario dem, è indagato per Abuso d’ufficio. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Ferrara per le presunte pressioni denunciate, un anno fa, da Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda di Savoia in provincia di Ferrara. Un caso che era stato sollevato anche durante la recente corsa a governatore di Bonaccini. Secondo Pezzolato, dopo la decisione della vice-sindaca Elisa Trombin di appoggiare la candidata leghista Lucia Borgonzoni, Bonaccini avrebbe fatto pressioni perché Comuni limitrofi rifiutassero di condividere con Jolanda di Savoia alcuni dipendenti. A rivelare l’iscrizione del ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stefano, presidentee secondo molti successore già designato di Nicola Zingaretti nel ruolo di prossimo segretario dem, èper. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Ferrara per le presunte pressioni denunciate, un anno fa, da Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda di Savoia in provincia di Ferrara. Un caso che era stato sollevato anche durante la recente corsa adi. Secondo Pezzolato, dopo la decisione della vice-sindaca Elisa Trombin di appoggiare la candidata leghista Lucia Borgonzoni,avrebbe fatto pressioni perché Comuni limitrofi rifiutassero di condividere con Jolanda di Savoia alcuni dipendenti. A rivelare l’iscrizione del ...

