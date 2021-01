Abraham Garcia | vuole entrare al GF Vip | “Sono ancora innamorato di Giulia Salemi Entro in casa e la porto via”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel 2016ha partecipato come guest star al reality spagnolo Super Shore (e ci ha regalato un momento trash in cui ha parlato spagno-milanese). In una puntata la gieffina ha passato la notte con il bellissimoe in rete circolaun video dei due a letto insieme (ma c’è un retroscena). Intervistato da Novella 2000 il biondino ha raccontato di come ha conosciuto laPower. “A dire il vero avevo conosciutoanni prima quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante, nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo. Da quel momento, giorno dopo giorno, ...