Abraham Garcia l’ex di Giulia Salemi è ancora innamorato di lei o cerca solo visibilità? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere l’ultima intervista pubblicata da Novella 2000 che ha raggiunto in Spagna l’ex fidanzato di Giulia Salemi, Abraham Garcia. Nella casa del Grande Fratello VIP 5, la bella influencer piacentina non parla molto delle sue storie passate anche se ha sempre detto di non esser mai stata fortunata con gli uomini. A quanto pare però ha lasciato il segno, almeno nel cuore di Abraham che nell’intervista rilasciata per Novella, si è detto persino pronto a tornare in Italia per dimostrare a Giulia di essere ancora innamorato di lei. E qui sorge un dubbio più che lecito: si tratta davvero di un sentimento oppure l’influencer, ben sapendo di quello che significherebbe se avesse un posto in casa, anche solo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere l’ultima intervista pubblicata da Novella 2000 che ha raggiunto in Spagnafidanzato di. Nella casa del Grande Fratello VIP 5, la bella influencer piacentina non parla molto delle sue storie passate anche se ha sempre detto di non esser mai stata fortunata con gli uomini. A quanto pare però ha lasciato il segno, almeno nel cuore diche nell’intervista rilasciata per Novella, si è detto persino pronto a tornare in Italia per dimostrare adi esseredi lei. E qui sorge un dubbio più che lecito: si tratta davvero di un sentimento oppure l’influencer, ben sapendo di quello che significherebbe se avesse un posto in casa, anche...

VicolodelleNews : #gfvip Intervista ad Abraham Garcia, l’ex più ‘intraprendente’ di Giulia Salemi: “Sarei capace di piombare nella Ca… - BakshDark : ‘Gf Vip 5’, parla Abraham Garcia: “Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia Salemi! Per lei sarei capace di…”… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ parla Abraham Garcia: “Lo ammetto sono ancora innamorato di Giulia Salemi! Per lei sarei capace di…” -… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, parla #AbrahamGarcia: “Lo ammetto, sono ancora innamorato di #GiuliaSalemi! Per lei sarei capace di...”… - mari_ganci : GF facciamo entrare Abraham Garcia in casa graziee???????? #gregorelli domani andate ad urlare questo così si smuovono… -