A Schladming vince Schwarz Moelgg il miglior azzurro | ottavo A Chamonix ultimo test pre - mondiali

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo slalom speciale notturno diè stato vinto dall'austriaco Marcoin 1.44.04. Per lui a 25 anni è Il quarto successo in carriera ed il secondo stagionale, al comando netto della ...

CordioliMirco : RT @RaiSport: video e news ?? - RaiSport : video e news ?? - zazoomblog : Sci Coppa del mondo Schwarz vince a sorpresa a Schladming. Delusione azzurra - #Coppa #mondo #Schwarz #vince - Matt_Orlandi : RT @Eurosport_IT: Marco Schwarz vince la sua seconda gara stagionale: dopo Adelboden l'austriaco conquista anche lo slalom di Schladming ??… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? #Schwarz vince lo slalom di #Schladming Completano il podio i francesi #Noel e #Pinturault, ottavo posto per Manfred #Moel… -

Ultime Notizie dalla rete : Schladming vince

Lo slalom speciale notturno di Schladming è stato vinto dall'austriaco Marco Schwarz in 1.44.04. E' il suo quarto successo in carriera e il secondo stagionale, che lo porta a consolidare il primo post ...Giunto al traguardo 24esimo dopo la prima manche, il campione norvegese ha chiuso in 11esima posizione. keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA) Lo sciatore austriaco (1'44''04) - che consolida la prim ...