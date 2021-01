HuffPostItalia : A messa torna il 'segno della pace': niente stretta di mano, ma inchino del capo - ziolions4219 : RT @acistampa: Da domenica 14 febbraio tornerà il segno della pace nel corso della celebrazione della Messa. Ma solo guardandosi negli occh… - LaCarmelitana1 : Così si vede subito. #Cei, torna il saluto della Pace a messa ma con lo sguardo. #buonaserata - LaCarmelitana1 : - Notiziedi_it : A messa torna il “segno della pace” ma senza contatti: la novità decisa dalla Cei -

Non potendo prevedere i tempi necessari per una ripresa completa di tutti i gesti rituali, i vescovi italiani - come riporta una nota della CEI - in questo prolungato tempo di Covid hanno deciso di ri ...Sarà ripristinato senza contatti a partire dal 14 febbraio. Si potrà ricordare che non è possibile la stretta di mano. «Prendere contatto visivo con il proprio vicino può essere un modo sobrio ed effi ...