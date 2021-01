A Madrid sono grane ‘Real’: Sergio Ramos e Vazquez hanno rifiutato rinnovo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Real Madrid non ha ancora concordato il rinnovo con alcuni dei suoi pezzi forti, su tutti con Sergio Ramos e Lucas Vazquez. La trattativa per poter continuare insieme anche in futuro sembra essere ad un punto morto anche se non ancora alla fase di non ritorno.Real Madrid: Sergio Ramos e Vazquez non rinnovanocaption id="attachment 1064695" align="alignnone" width="594" Real Madrid Sergio Ramos (Twitter Real Madrid)/captionSecondo Marca, entrambi i giocatori avrebbero, per ora, rifiutato le ultime offerte del Real Madrid per il rinnovo del contratto. Le proposte ricevute potrebbero essere inferiori alle aspettative a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Realnon ha ancora concordato ilcon alcuni dei suoi pezzi forti, su tutti cone Lucas. La trattativa per poter continuare insieme anche in futuro sembra essere ad un punto morto anche se non ancora alla fase di non ritorno.Realnon rinnovanocaption id="attachment 1064695" align="alignnone" width="594" Real(Twitter Real)/captionSecondo Marca, entrambi i giocatori avrebbero, per ora,le ultime offerte del Realper ildel contratto. Le proposte ricevute potrebbero essere inferiori alle aspettative a ...

Agenzia_Ansa : #Spagna - Almeno tre persone sono morte in una forte #esplosione che ha semidistrutto un edificio nel centro di… - rtl1025 : ?? Una forte #esplosione, le cui cause sono sconosciute, ha semidistrutto un edificio nel centro di #Madrid verso le… - lomba_82 : RT @FMCROfficial: Sono indietro di 7 mensilità su 12 per 87 milioni di euro lordi, non hanno 10 milioni da dare al Real Madrid come 1' rata… - Desmo619 : RT @FMCROfficial: Sono indietro di 7 mensilità su 12 per 87 milioni di euro lordi, non hanno 10 milioni da dare al Real Madrid come 1' rata… - dinuovopiove : RT @FMCROfficial: Sono indietro di 7 mensilità su 12 per 87 milioni di euro lordi, non hanno 10 milioni da dare al Real Madrid come 1' rata… -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid sono Madrid, Vox e la destra contro il murale femminista: «È politico, cambiamolo» Corriere della Sera David Alaba, quale destinazione per l'austriaco?

Il futuro di Alaba rimane oscuro e non ancora deciso. Con tantissimi club sulle sue tracce, il terzino austriaco non ha che l'imbarazzo della scelta, con il Real Madrid comunque in pole.

UFFICIALE Arsenal, dal Real Madrid arriva Odegaard

L’Arsenal ha comunicato l’arrivo a Londra, dal Real Madrid, di Martin Odegaard Attraverso i suoi canali ufficiali, l’Arsenal ha comunicato l’arrivo a Londra di Martin Odegaard. Il norvegese arriva dal ...

Il futuro di Alaba rimane oscuro e non ancora deciso. Con tantissimi club sulle sue tracce, il terzino austriaco non ha che l'imbarazzo della scelta, con il Real Madrid comunque in pole.L’Arsenal ha comunicato l’arrivo a Londra, dal Real Madrid, di Martin Odegaard Attraverso i suoi canali ufficiali, l’Arsenal ha comunicato l’arrivo a Londra di Martin Odegaard. Il norvegese arriva dal ...