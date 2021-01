A Centovetrine erano Damiano e Cecilia, ma da allora non si sono mai lasciati. Eccoli oggi, con una bellissima sorpresa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Jgor Barbazza e Linda Collini, la notizia arriva per la gioia di tutti. Tutti li ricorderanno nei panni di Damiano Bauer e Cecilia Castelli che hanno animato la fiction italiana Centovetrine. Undici anni insieme e oggi la coppia è pronta per il grande passo, quello di diventare genitori. Quando accadrà? Tra non molto. Scopriamo qualcosa in più sulla loro vita. “L’avevo detto che il 2021 sarebbe stato un anno meraviglioso” e la frase non poteva che essere puntuale. Infatti proprio intorno alla metà del mese di febbraio, la coppia coronerà il sogno di dare alla luce un bebè. Lo hanno rivelato Jgor Barbazza e Linda Collini durante un’ intervista a Tv Mia. E come è accaduto a molti, il lockdown ha portato fortuna, almeno sotto questo punto di vista.



