27 Gennaio: la necessità e l’importanza del Giorno della Memoria (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Io non sono come il mio assassino, mi dissi. Sono una donna libera e di pace”. Parole scolpite quelle di Liliana Segre per il Giorno della Memoria Istituito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2005, si celebra il 27 Gennaio di ogni anno il Giorno della Memoria, in ricordo di tutte le vittime delle leggi razziali nate in seno al Terzo Reich, che ha perpetrato l’eliminazione fisica di tutte le minoranze e degli oppositori politici attraverso i campi di concentramento.(Auschwitz, Dachau, Mauthausen sono quelli più tristemente noti). Quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, la maggior parte degli eventi si tiene online e coinvolge, nel caso del nostro Paese, tutte le città italiane: da Milano a Roma passando per Rimini che, eletta ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Io non sono come il mio assassino, mi dissi. Sono una donna libera e di pace”. Parole scolpite quelle di Liliana Segre per ilIstituito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2005, si celebra il 27di ogni anno il, in ricordo di tutte le vittime delle leggi razziali nate in seno al Terzo Reich, che ha perpetrato l’eliminazione fisica di tutte le minoranze e degli oppositori politici attraverso i campi di concentramento.(Auschwitz, Dachau, Mauthausen sono quelli più tristemente noti). Quest’anno, a causapandemia da Covid-19, la maggior parte degli eventi si tiene online e coinvolge, nel caso del nostro Paese, tutte le città italiane: da Milano a Roma passando per Rimini che, eletta ...

EnjoyDest : 27 gennaio: GIORNO DELLA MEMORIA un’occasione di riflessione su una storia che ci riguarda da vicino. Lo scopo non… - CameraOpen : Per tutto il mese di gennaio lo sportello camerale di #Borgosesia resterà aperto solo nelle giornate di martedì e g… - asti_gioachino : RT @padremarcosj: MESSA 27 GENNAIO: SANTA ANGELA MERICI, RELIGIOSA Domani celebrerò alle 8.00, per necessità e intenzioni particolari comm… - ElegantPhenix : RT @padremarcosj: MESSA 27 GENNAIO: SANTA ANGELA MERICI, RELIGIOSA Domani celebrerò alle 8.00, per necessità e intenzioni particolari comm… - 80Ciaccarini : RT @padremarcosj: MESSA 27 GENNAIO: SANTA ANGELA MERICI, RELIGIOSA Domani celebrerò alle 8.00, per necessità e intenzioni particolari comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaio necessità Conte verso le dimissioni confida nel «ter» con crisi pilotata Il Sole 24 ORE