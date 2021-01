15enne uccisa in diretta social: orrore al centro commerciale (VIDEO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una vicenda incredibile che racconta dell’uccisione di un 15enne da parte di sue coetanee in diretta social. Tutte arrestate. I terribili fatti di cronaca arrivano dagli Stati Uniti, stato della Louisiana. Una 15enne uccisa in un centro commerciale Walmart e ripresa. Non soltanto, ma il VIDEO viene anche postato sui social network. Un coltello rubato nello stesso centro commerciale, e la furia omicida di un gruppetto di ragazze, una di 14 anni, due di 13 ed una di 12. La furia cieca, l’odio senza freni nello scagliarsi contro la 15enne, colpendola a più riprese con il coltello sottratto. Una delle due tredicenni è al momento accusata di omicidio, mentre tutte le ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una vicenda incredibile che racconta dell’uccisione di unda parte di sue coetanee in. Tutte arrestate. I terribili fatti di cronaca arrivano dagli Stati Uniti, stato della Louisiana. Unain unWalmart e ripresa. Non soltanto, ma ilviene anche postato suinetwork. Un coltello rubato nello stesso, e la furia omicida di un gruppetto di ragazze, una di 14 anni, due di 13 ed una di 12. La furia cieca, l’odio senza freni nello scagliarsi contro la, colpendola a più riprese con il coltello sottratto. Una delle due tredicenni è al momento accusata di omicidio, mentre tutte le ...

