15.204 nuovi casi e 467 morti: ora l'Unione Europea ci chiede un ritorno al lockdown (Di mercoledì 27 gennaio 2021) l'Unione Europea, al lavoro sulla nuova mappa del contagio nel Continente, potrebbe classificare come "rosso scuro" ben quattro aree del nostro Paese. E la presidente Ursula Von Der Leyen chiede agli Stati una stretta maggiore. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti feriti – sono saliti di 15.204 unità. L'articolo proviene da Leggilo.org.

