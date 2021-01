Zona rossa, Iss bacchetta la Lombardia: segnalati 54 errori, 50% casi incompleti (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gennaio 2021 - Nuovo scontro tra Regione e Iss sul nodo dell'ormai noto errore sui dati che ha portato la Lombardia in Zona rossa per una settimana "ingiustamente ". L'Istitito Superiore di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gennaio 2021 - Nuovo scontro tra Regione e Iss sul nodo dell'ormai noto errore sui dati che ha portato lainper una settimana "ingiustamente ". L'Istitito Superiore di ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - fattoquotidiano : “Zona rossa in Lombardia? Errori ripetutamente segnalati, nessuna risposta da parte della Regione”: le parole del s… - carlaruocco1 : Ritardi per i vaccini antinfluenzali, 900 mila dosi perse, dati errati di Regione #Lombardia su Rt che causano l'ap… - cronaca_news : Scontro governo-Lombardia sulla zona rossa, l'Iss: 'Da maggio fatte 54 segnalazioni di errore, poi hanno rettificat… - franca_fm : RT @AnnalisaChirico: Nonostante la Sicilia sia attualmente zona rossa, non si fermano gli sbarchi dei migranti. Il presidente della regione… -