Zona rossa a Nembro e Alzano I pm a Roma: audizione a Speranza (Di martedì 26 gennaio 2021) I pm di Bergamo, che indagano sulla gestione dell’epidemia di Coronavirus nella Bergamasca, mercoledì 27 gennaio si recheranno a Roma in vista dell’audizione del ministro Roberto Speranza e dei vertici dell’Istituto superiore di sanità. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 gennaio 2021) I pm di Bergamo, che indagano sulla gestione dell’epidemia di Coronavirus nella Bergamasca, mercoledì 27 gennaio si recheranno ain vista dell’del ministro Robertoe dei vertici dell’Istituto superiore di sanità.

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - petergomezblog : Lombardia zona rossa, chi ha sbagliato? Errore della Regione per il calcolo Rt: ecco perché - le conclusioni del Co… - fattoquotidiano : “Zona rossa in Lombardia? Errori ripetutamente segnalati, nessuna risposta da parte della Regione”: le parole del s… - CorboEsposito : La Moratti può non piacere, però se dice che l'errore nei dati non è della Lombardia ha un minimo di credibilità. P… - massimoweb970 : RT @carmentpf: 2 sbarchi nel giro di 8 ore in Sicilia,zona rossa. Coop e sciacalli vari continuano ad ingrassarsi a discapito di un equilib… -